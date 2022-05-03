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Путин подписал указ о новых ответных мерах России на санкции

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Президент России Владимир Путин подписал указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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Указ запрещает совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, попавшими под ответные санкции России. Указом также запрещается осуществлять финансовые операции, выгоду от которых получают лица, находящиеся под санкциями.

Кроме того, нельзя будет вывозить из страны сырье и продукцию в пользу лиц под санкциями.

Путин также поручил правительству России за 10 дней утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями.

30 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT.

4 апреля Путин подписал указ об ответных мерах визового характера для недружественных стран. Как следует из указа, Россия приостановила действие ряда пунктов соглашений об упрощении выдачи виз с Евросоюзом, а также с Норвегией, Исландией, Лихтенштейном и Швейцарией.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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