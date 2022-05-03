Хоккеиста застрелили в баре в Челябинской области

В баре Челябинской области был застрелен хоккеист местного клуба «Колос» Николай Шаров.

По данным «Известий», инцидент случился накануне в клубе «Перекресток» в поселке Бреды. Мужчины сидели за разными столами, но в какой-то момент между ними произошла потасовка. Причиной стало то, что одной компании показалось, что вторая ведет себя шумно.

Один из мужчин сходил домой, вернулся с охотничьим ружьем, из которого застрелил хоккеиста. Он попал спортсмену в область головы и в живот.

Подозреваемого задержали. Он дал признательные показания. По его словам, Шаров вел себя невежливо и даже не извинился за свое поведение.

«...оперативниками ОМВД по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый местный житель, 1986 года рождения. У него изъято незарегистрированное огнестрельное оружие и патроны к нему», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе, ему избирается мера пресечения.

23 апреля в баре подмосковного города Королева между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который закончился поножовщиной и убийством. По данным следствия, между мужчинами завязалась драка, в ходе которой подозреваемый нанес своему оппоненту не менее трех ударов ножом в область груди. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Возбуждено уголовное дело, по факту инцидента проводится проверка.