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Захарова назвала интервью Лаврова инициативой итальянских журналистов

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Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова телеканалу Rete 4 было инициативой итальянских журналистов. Об этом 3 мая заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя заявления премьер-министра Италии Марио Драги по поводу данного интервью.

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«Инициатива проведения интервью исходила не от МИД России, а от итальянских журналистов. <...> Итальянские журналисты были настойчивыми, говорили, что важно показать все точки зрения. В чем они не правы?» — написала Захарова в Telegram-канале.

Представитель МИДа отметила, что российская сторона на вносила коррективы в версию для публикации.

Ранее Драги назвал интервью российского министра «сеансом политической агитации». Захарова в ответ заявила, что «итальянские политики вводят в заблуждение свою общественность».

1 мая Лавров в интервью телеканалу Rete 4 упомянул, что захваченные в плен боевики радикальных националистических группировок «Азов» и «Айдар» (запрещена в РФ) носят «символ и татуировки свастики, нацистских батальонов». Кроме того, он напомнил о высказывании президента Украины Владимира Зеленского о том, что нацификации на Украине быть не может, так как он еврей. На это Лавров отметил, что «это абсолютно ничего не значит». Кроме того, в интервью министр коснулся темы национальности Адольфа Гитлера.

Глава израильского МИДа Яир Лапид на следующий день заявил, что хочет получить извинения от российской стороны за высказывание Лаврова. Лапид назвал интервью главы МИД РФ «скандальным высказыванием». При этом он отметил, что Израиль прилагает все усилия, чтобы поддерживать хорошие отношения с Россией.

В тот же день МИД Израиля вызвал российского посла Анатолия Викторова для разъяснений.

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