Терапевт перечислил необходимые в аптечке лекарства в майские праздники

В майские праздники в аптечке необходимо иметь средство для регидратации, активированный уголь, антигистаминные препараты и лекарства от отравления. Об этом во вторник, 3 мая, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с «Москвой 24».

По его словам, средства для регидратации помогут в случае отравления — рвоты или диареи. Специалист отметил, что при отравлении человек теряет электролиты.

«Он испытывает слабость, боль в мышцах, его крутит, мутит. Это от того, что он с рвотой или поносом потерял электролиты. Это должно быть обязательно. Потому что всё остальное терпит, а это требует восполнения», — рассказал он.

Кроме того, в аптечке необходимо иметь антигистаминные препараты, так как укус насекомых может вызвать аллергию.

Также под рукой должны быть обезболивающие препараты, активированный уголь, пластыри, бинты, зеленка и средство от ожогов, полагает Хухрев.

В мае прошлого года председатель Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьев назвал необходимые препараты для отпускной аптечки. Он посоветовал взять с собой спазмолитик, который поможет при болях и спазмах, а также препарат от высокой температуры.

Также в аптечке должны быть ферментные препараты для улучшения пищеварения, противорвотные и противодиарейные средства, антигистаминные препараты и мазь для лечения ожогов, ран и повреждений.