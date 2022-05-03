Прямой эфир
Сюжет:

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре 3 мая

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МЧС РФ предупредило жителей Москвы о сильном ветре во вторник, 3 мая.

Считаем градусы: когда в России начали наблюдать за погодой
300 лет назад зародилась отечественная метеорология

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12 до 18 часов 3 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС порекомендовали водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В департаменте транспорта Москвы также предупредили о порывах ветра до 15 м/с.

«Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», — говорится в Telegram-канале департамента

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 3 мая москвичей ожидает облачная погода, небольшие дожди и температура воздуха до +15...+17 градусов.

Днем ранее Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области 3 мая во временном промежутке с 9:00 до 21:00. Отмечалось, что скорость ветра достигнет 17 м/с.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022