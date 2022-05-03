В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре 3 мая

МЧС РФ предупредило жителей Москвы о сильном ветре во вторник, 3 мая.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 12 до 18 часов 3 мая в Москве ожидаются порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МЧС порекомендовали водителям значительно снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров, а также не парковать автомобили вблизи деревьев. Пешеходам необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

В департаменте транспорта Москвы также предупредили о порывах ветра до 15 м/с.

«Просим водителей быть внимательными на дорогах. Не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями», — говорится в Telegram-канале департамента

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что 3 мая москвичей ожидает облачная погода, небольшие дожди и температура воздуха до +15...+17 градусов.

Днем ранее Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области 3 мая во временном промежутке с 9:00 до 21:00. Отмечалось, что скорость ветра достигнет 17 м/с.