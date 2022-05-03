Посол Украины Мельник назвал канцлера ФРГ Шольца обиженной ливерной колбасой

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал немецкого канцлера Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» в ответ на отказ политика приезжать в Киев. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel 3 мая

«Разыгрывать обиженную ливерную колбасу — не очень по-государственному», — сказал Мельник.

Накануне Шольц заявил, что не поедет в Киев из-за того, что украинский лидер Владимир Зеленский не стал принимать в своей стране президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

12 апреля президент Германии заявил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли несмотря на его готовность к диалогу.

3 апреля Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение РФ спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении главы государства к Москве.

В ответ на это Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2». По его словам, ФРГ потерпела неудачу в попытках выстроить единый «европейский дом» с участием Москвы и вовлечь ее в общую систему безопасности.

Вместе с тем 29 апреля Spiegel сообщил, что жители Германии осудили Шольца за то, что он, следуя на самолете из Японии в ФРГ, пересек Северный полюс для обхода российского воздушного пространства. Читатели журнала посчитали такой перелет неразумными с точки зрения стоимости топлива и проблем, связанных с климатом.