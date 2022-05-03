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Глава дипломатии ЕС Боррель анонсировал отключение от SWIFT новых российских банков

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в Латинскую Америку, передает венесуэльский канал VPI.

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«В финансовой сфере больше российских банков будут отключены от системы SWIFT», — сообщил европейский политик.

Какие именно банки попадут под санкции, он не уточнил. Боррель подчеркнул, что Евросоюз также планирует принять дополнительные меры в сфере энергетики, которые повлияют на импорт российской нефти.

Политик напомнил, что Евросоюз (ЕС) принял пять пакетов санкций против России, отметив, что спецоперация по защите Донбасса приобрела, по мнению европейцев, слишком радикальный характер.

30 апреля стало известно, что в шестой пакет санкций Евросоюза против России может войти эмбарго на российскую нефть, а также отключение ряда российских банков от системы SWIFT. Санкционным мерам могут подвергнуться консультативные услуги, а также услуги на покупку недвижимости и другие операции с участием облачных технологий.

В начале апреля в Еврокомиссии объявили о пятом пакете санкций против России. Пакет рестрикций включает запрет на приобретение, импорт или передачу угля в страны Европейского союза, если они происходят из России или экспортируются оттуда начиная с августа 2022 года.

2 марта Евросоюз отключил семь российских банков от SWIFT. Под санкции попали банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная система передачи данных и совершения платежей между банками. К ней подключено более 11 тыс. крупнейших организаций практически во всех государствах мира.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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