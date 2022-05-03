Кадры пожара на складе в Московской области сняли с коптера

Кадры пожара на складе в Московской области сняли с коптера

2022-05-03 10:59:32

2022-05-03 10:59:32

2022-05-03 10:59:32

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru