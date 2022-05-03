Глава СК Бастрыкин заявил о работе минобороны США над биологическим оружием на Украине

Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин 3 мая заявил, что специалисты ведомства определили круг лиц, которые причастны к разработке биологического оружия на Украине.

«Анализ полученных документов позволил четко определить круг лиц, связанных с военной биологической деятельностью на Украине, в том числе представителей Министерства обороны США и американских компаний-подрядчиков», — сказал Бастрыкин в беседе с RT.

Кроме того, по его словам, с 2005 года США выделили на финансирование биологических программ на Украине не менее $224 млн.

28 апреля в СК сообщили, что ведомство проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. По имеющимся данным, в период с 2019-го по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы.

19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины.

18 апреля сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что парламентская комиссия по расследованию деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины направила в МИД РФ запрос о приглашении ряда американских должностных лиц для разговора о биолабораториях.

Между тем 16 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Германия наряду с США на протяжении многих лет вела интенсивную военно-биологическую деятельность на Украине.

Днем ранее в СК заявили о подтвержденном сотрудничестве Украины и Запада в биоопытах, а также направленность этих работ на изучение смертельных патогенов и путей их распространения, несмотря на риски биологической катастрофы в Европе.

В середине марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

Тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.