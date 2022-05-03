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Москвичам пообещали облачную погоду и дожди 3 мая

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В Москве 3 мая ожидается облачная погода и небольшие дожди. Об этом во вторник заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура в столице до +15...+17 градусов, по области ожидается от до +13...+18 градусов», — сказал он «РИА Новости».

Также прогнозируется порывистый юго-западный ветер 5–10 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и к вечеру составит 741 мм ртутного столба, то есть будет ниже нормы.

Днем ранее Гидрометцентр РФ объявил «желтый» уровень опасности в Москве и Московской области 3 мая во временном промежутке с 9:00 до 21:00. Отмечалось, что скорость ветра достигнет 17 м/с.

28 апреля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве и Подмосковье с 1 по 3 мая ожидается повышение температуры до +12...+14 градусов и небольшой дождь. Синоптик назвал это сигналом к возвращению весны.

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