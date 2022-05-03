Экс-боевик «Айдара» рассказал о мародерстве батальона в ЛНР

Участники украинской националистической группировки «Айдар» (запрещена в РФ) в 2014 году грабили жителей Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 3 мая рассказал задержанный российскими силовиками бывший боевик «Айдара».

Он сообщил, что националисты ограбили, в том числе, пансионат и магазины.

«Ехали машины легковые, даже с прицепами, нагруженные холодильниками, стиральными машинами. Оттуда вывозили всё, что можно», — сказал боец «РИА Новости».

Также экс-боевик «Айдара» сообщил, что врач группировки во время проведения карательной операции в 2014 году лично убивал раненых ополченцев.

29 апреля другой бывший боец группировки рассказал, что участники «Айдара» могли в ссоре убить сослуживца и остаться безнаказанными, расследование дел заминалось.

В начале апреля попавший в плен националист, ранее служивший в «Айдаре», рассказал, как иностранные инструкторы тренировали боевиков для зачистки населенных пунктов. По его словам, наступление на Донбасс Вооруженные силы Украины планировали на 8 марта.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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