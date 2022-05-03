Опубликовано видео с места возгорания полиэтиленовых отходов в Красноярске

В Красноярске продолжает гореть склад полиэтиленовых отходов. В распоряжении «Известий» появилось видео с места происшествия.

Как видно на кадрах, со склада валит густой черный дым, пожарные занимаются проливкой территории.

По состоянию на 12:28 (08:28 мск) возгорание было локализовано на площади 600 кв. м. Пострадавших нет.

На месте работают 26 человек и шесть единиц техники, для замеров воздуха направлена лаборатория Минэкологии.

Ранее в этот день пожар произошел в складском помещении в Московской области. В результате склад полностью выгорел, за исключением части металлического каркаса ангара. Огнем было охвачено более 33 тыс. кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.