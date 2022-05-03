Полиция задержала 70 активистов на протестах в Ереване

В ходе протестных акций в Ереване полиция Армении задержала 70 человек. Об этом во вторник, 3 мая, сообщил начальник управления по связям со СМИ полиции Армении Зарзанд Габриелян изданию Armenia Today.

Он уточнил, что граждане задержаны за совершение деяния, предусмотренного ст. 182 КоАП («Невыполнение законного требования полиции»). Они доставлены в разные участки полиции.

Ранее в этот день активисты перекрыли ряд улиц в центре города и на окраине с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. В результате по всему Еревану образовались пробки. Периодически правоохранителям удавалось разблокировать улицы, однако новые группы активистов вновь их блокировали.

Антиправительственные акции, шествия и митинги проводятся в Ереване с 17 апреля. Митингующие выражают несогласие с позицией Пашиняна, оговоренной им в парламенте 14 апреля, которая заключается в необходимости «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и подписать соглашение о мире с Азербайджаном.

1 мая вице-спикер парламента страны, член партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге заявил, что Оппозиционная партия Армении намерена начать круглосуточные акции протеста с 2 мая в Ереване, чтобы добиваться отставки премьер-министра страны.

На следующий день сторонники оппозиции Армении собрались на митинг на площади Франции в Ереване. Они призывали к отставке Пашиняна и говорили, что после этого в стране всё «автоматически нормализуется». Тогда сообщалось о 125 задержанных на акции протеста.

Вопрос статуса Нагорного Карабаха обсуждается на высшем уровне глав трех государств — России, Армении и Азербайджана. Как заявил 19 апреля «Известиям» директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Армении, которая состоялась в тот же день, является попыткой сделать шаг к стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. По его словам, ситуация в Нагорном Карабахе довольно сложная, назвать ее спокойной нельзя, поскольку время от времени происходят столкновения и перестрелки.

7 апреля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.