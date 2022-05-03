В гагаузской автономии Молдавии разрешили ношение георгиевской ленты

В Гагаузии (территориальное образование в составе Республики Молдова) разрешили ношение георгиевской ленты. Соответствующий закон подписала глава автономии Ирина Влах, сообщается на официальном портале местной администрации 3 мая.

Документ предусматривает, что на территории Гагаузии «разрешается изготовление, хранение и использование георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне».

Кроме того, закон устанавливает проведение на территории Гагаузии ряда мероприятий для увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания детей.

29 апреля народное собрание Гагаузии приняло этот закон.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Республики Молдова. Как и молдавско-приднестровский, молдавско-гагаузский конфликт возник в конце 1980-х годов.

При этом 19 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала закон, который запрещает демонстрацию символики, используемой российскими войсками. К ним относятся георгиевская лента, а также символы Z и V. На следующий день стало известно, что полиция предупредила о наказании для всех граждан, которые будут носить георгиевскую ленточку как в День Победы, так и в любое другое время.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик подчеркнул, что таким запретом Молдавия «бездарно и нелепо» пытается стереть из истории память о том, что именно советские солдаты освобождали ее территорию от фашизма.

В тот же день активисты из разных районов Молдавии собрались возле парламента республики в Кишиневе в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты.