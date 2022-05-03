Полиэтиленовые отходы загорелись в Красноярске

Пожар произошел на складе полиэтиленовых отходов в Красноярске. Об этом 3 мая сообщили в региональном главке МЧС.

По состоянию на 12:28 (08:28 мск) возгорание удалось локализовать на площади 600 кв. м.

Пострадавших нет. С огнем борются 26 человек и шесть единиц техники. К месту происшествия направлена лаборатория Минэкологии для замеров воздуха.

Ранее в этот день пожар произошел в складском помещении в Московской области. В результате склад полностью выгорел, за исключением части металлического каркаса ангара. Огнем было охвачено более 33 тыс. кв. м. О причинах возгорания не сообщалось.