Врач предупредила об опасности использования противорвотных препаратов для детей

Врач-педиатр Ксения Батрак 3 мая предупредила об опасности использования противорвотных препаратов для детей.

По ее словам, не существует медикаментов, которые могли бы быстро остановить рвоту у ребенка. Во время приступа необходимо поить малыша водой без газа и следить за тем, чтобы он не захлебнулся.

«Рвота является защитным симптомом, который помогает организму освободиться от инфекции. Останавливая ее с помощью таблеток, мы сами вредим детям. А также мешаем постановке правильного диагноза, смазывая клиническую картину заболевания. Так что стараться остановить рвоту в домашних условиях не стоит», — сказала Батрак в беседе с «Газетой.Ru».

Также врач рекомендовала дать ребенку кислое протертое яблоко, немного не очень сладкого компота из сухофруктов. Если рвота не останавливается длительное время, то нужно обратиться за экстренной медицинской помощью.

28 апреля врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, какие продукты лучше не сочетать между собой. Так, специалист порекомендовала не есть мясо с картофелем и макаронами, так как употребление белковых продуктов вместе с быстрыми углеводами запускает процесс брожения и нарушает усвоение белка в организме.

Также врач подчеркнула, что нельзя мешать алкоголь с газировкой. Она пояснила, что такое сочетание может ускорить процесс опьянения и нарастающей интоксикации. Кроме того, диетолог посоветовала не сочетать кофе ни с чем.