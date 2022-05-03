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СК РФ возбудил дело в отношении украинского националиста Шилова

СК РФ возбудил дело в отношении украинского националиста Шилова за призывы к убийствам российских военных
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Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Владимира Шилова по факту его призывов к убийствам российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ведомства от 3 мая.

Так, в соцсетях распространилось видео, на котором Шилов говорит, что дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать на месте.

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«Установлено, что Владимир Шилов и другие украинские националисты, действуя организованной группой, находясь на территории Украины, с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, изготовили видеоролик, в котором сам Шилов публично сделал заявление, возбуждающее ненависть и вражду по отношению к российским военнослужащим, при этом его слова были сопряжены с угрозой убийства российских военнослужащих», — добавили в СК.

Дело возбуждено по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ведомство устанавливает личности других участников ролика.

Ранее в этот день СК РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении участвующих в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. По данным ведомства, 75 фигурантов прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

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