СК РФ возбудил дело в отношении украинского националиста Шилова

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского националиста Владимира Шилова по факту его призывов к убийствам российских военнослужащих. Об этом говорится в сообщении ведомства от 3 мая.

Так, в соцсетях распространилось видео, на котором Шилов говорит, что дал приказ не брать в плен российских военных, а убивать на месте.

«Установлено, что Владимир Шилов и другие украинские националисты, действуя организованной группой, находясь на территории Украины, с целью возбуждения ненависти и вражды в отношении военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, изготовили видеоролик, в котором сам Шилов публично сделал заявление, возбуждающее ненависть и вражду по отношению к российским военнослужащим, при этом его слова были сопряжены с угрозой убийства российских военнослужащих», — добавили в СК.

Дело возбуждено по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ведомство устанавливает личности других участников ролика.

Ранее в этот день СК РФ сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении участвующих в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. По данным ведомства, 75 фигурантов прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

27 апреля президент России Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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