СК возбудил уголовные дела в отношении участвующих в боевых действиях наемников

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении участвующих в боевых действиях на стороне Украины иностранных наемников. Соответствующие заявление во вторник, 3 мая, сделал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

По данным следствия, 75 фигурантов прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады Грузии и других стран.

«Например, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины вооруженное формирование «Грузинский национальный легион», выступил его лидером и вовлек в его деятельность в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. Некоторые их них также сдались и были допрошены следователями», — рассказал глава СКР в беседе с RT.

По словам Бастрыкина, следователи узнали много деталей об обстоятельствах преступлений украинского режима. В том числе о работе с иностранными инструкторами, об участии граждан других стран на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На территории России находятся более 2 тыс. украинских военнопленных, добровольно сложивших оружие. Среди пленных — пять командиров бригад ВСУ.

Ранее, 1 мая, американская Politico сообщила, что американцы, прошедшие боевую подготовку, наряду с тысячами других иностранцев участвуют в военных действиях на Украине и в Донбассе. По данным издания, офицер полиции Чикаго Харрисон Йозефович уволился с работы и уехал на Украину вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса.

27 апреля президент России Владимир Путин во время заседания Совета законодателей заявил о росте числа неонацистов и иностранных наемников на территории Украины. Следственный комитет РФ также сообщил, что наемники из более чем 50 стран мира входят в состав украинских вооруженных формирований. Всего на данный момент насчитывается 16 подобных группировок.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе и на Украине можно посмотреть на телеканале «Известия», прямой эфир которого транслируется на сайте iz.ru.