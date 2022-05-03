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Минобороны показало доставку гуманитарной помощи жителям Харьковской области

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Гуманитарная помощь
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Минобороны РФ 3 мая показало кадры доставки 40 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области.

В населенные пункты региона были доставлены продукты, лекарства, а также предметы первой необходимости. В первую очередь гуманитарную помощь получали семьи с детьми. Кроме того, лекарства получили больницы в поселках, которые остро в них нуждались.

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Вместе с гуманитарной помощью в регион приехали военные врачи, которые провели прием для всех желающих и оказали нуждавшимся жителям первую медицинскую помощь.

30 апреля Минобороны сообщило о том, что российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи в Херсон. Отмечается, что военнослужащие обеспечили безопасность транспортировки груза и его раздачи мирным жителям.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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