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Продававшую советские значки бабушку задержали в Одессе

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Пожилую женщину, продававшую на улице Одессы значки и фляги с советской символикой, задержала Национальная полиция Украины. Ее подозревают в диверсии. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

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На оперативных фотографиях символы времен Советского Союза замазаны. Женщина обвиняется в распространении «символики коммунистического режима». Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Херсоне, который на данный момент контролируется российской стороной, был найден склад с оружием и документами из местной полиции. Среди уголовных дел против местных жителей были обнаружены те, в которых люди обвинялись в ношении георгиевской ленточки.

Также 22 апреля стало известно, что власти Эстонии запретили шествие «Бессмертного полка» в Таллине в День Победы. Полиция объяснила это решение желанием «избежать провокаций», которые были на шествиях в прошлые годы. 20 апреля, сообщалось, что полицейские Молдавии будут штрафовать граждан за ношение и любое другое использование георгиевской ленточки, а также символов V и Z.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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