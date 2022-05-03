Пентагон рассказал о почти 200 обученных представителях ВСУ

Из 90 запланированных к передаче Украине гаубиц М777 были переданы более 70 штук. Работе с этим видом оружия американцы обучили более 170 представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил на брифинге в понедельник, 2 мая, официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Что касается подготовки, то теперь мы можем сообщить, что более 170 украинских военнослужащих прошли обучение более чем в одном месте на гаубицах М777, и еще более 50 человек должны закончить обучение сегодня. Так что это даст более 200 украинских артиллеристов, обученных работе на M777. И это еще не всё. Завтра еще 50 с лишним украинцев прибудут на одну из тренировочных площадок, чтобы начать обучение позже на этой неделе», — заявил он.

Кирби добавил, что 1 мая 20 украинских солдат начали недельный курс обучения работы с беспилотниками Phoenix Ghost. Он уточнил, что США постепенно передают и весь объем запланированной техники и оружия. За последние 24 часа, по его словам, на Украину прибыло 14 рейсов из США, а в ближайшие 24 часа ожидаются еще около 11 рейсов.

«За последние 24 часа было получено 23 доставки воздушным транспортом из пяти разных стран», — подчеркнул Кирби потоковый характер помощи союзников Украине.

28 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В частности, согласно одобренному документу, американский лидер в 2022 и 2023 финансовых годах сможет поручить администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Ранее в этот день сообщалось, что президент США Джо Байден намерен дополнительно запросить у конгресса США $33 млрд на поддержку Украины. Запрашиваемый пакет помощи Киеву будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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