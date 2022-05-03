Экс-боевик рассказал об убивавшем раненых в Донбассе враче из «Айдара»

Врач украинской националистической группировки «Айдар» (запрещен в РФ — Ред.) во время проведения карательной операции в Луганской области в 2014 году лично убивал раненых ополченцев. Об этом рассказал бывший боевик батальона «Айдар» Виталий Баштанник в интервью «РИА Новости» 3 мая.

«Хлопцы рассказывали, что лежал один (ополченец — Ред.), раненный в грудь. Зовут доктора, позывной у него был «Док». Звали его, кажется, Валера, лет 32-х, наверное. Хлопцы говорят, этот «Док» подошел, посмотрел, достал пистолет и застрелил этого раненого», — вспоминает Баштанник.

Указанный эпизод произошел в июне 2014 года в районе города Счастье Луганской Народной Республики (ЛНР), где «айдаровцы» проводили карательную операцию.

29 апреля стало известно о том, что украинские неонацисты из полка «Азов» (в отношении формирования в РФ возбуждено несколько уголовных дел) прикрывались мирными жителями как живым щитом и не позволяли им уйти с территории занятого ими завода «Азовсталь». При этом у боевики блокированы, у них кончаются вода, еда и боеприпасы, что делает их дальнейшее сопротивление бессмысленным.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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