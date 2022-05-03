Немцам рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств

Глава МВД Германии рекомендовала населению сделать дома запас продуктов и лекарств на случай ЧС

Есть риск, что у жителей на долгое время может пропасть электричество

Нужно опираться на составленный властями список продуктов, он рассчитан на 10 дней



Глава МВД Германии Ненси Фэзер на фоне конфликта на Украине рекомендовала населению сделать дома запас продуктов и лекарств на случай чрезвычайных ситуаций. Есть риск, что жителей на долгое время может пропасть электричество или жизнь будет ограничена другим образом. Немцы должны опираться на список продуктов питания, который для них составили власти, он рассчитан на 10 дней. В него входят 20 л воды, крупы, мясо, рыба, сладости и многое другое.

Немцам на фоне конфликта на Украине рекомендовали сделать дома запас продуктов и лекарств

БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. Глава МВД ФРГ Ненси Фэзер на фоне конфликта на Украине рекомендовала немцам сделать дома запас продуктов и лекарств на случай чрезвычайных ситуаций.

"Если электричество пропадет на долгое время или ежедневная жизнь будет ограничена другим образом, в любом случае будет разумно иметь дома экстренный запас продуктов", - заявила министр газете Handelsblatt.

Фэзер подчеркнула, что и государственные меры гражданской обороны должны включать не только "технические вопросы", но и "запасы продуктов, медикаментов и медицинских материалов".

Министр рекомендовала гражданам обратиться к списку федерального ведомства по защите населения, который предусматривает набор продуктов на случай ЧС из расчета потребления одного человека в течение десяти дней.

В список входят 20 литров воды, 3,5 килограмма круп, хлеба, макаронных изделий, риса и картофеля, 4 килограмма овощей и бобовых, 2,5 килограмма фруктов и орехов, 2,6 литра молока и молочных продуктов. Кроме того, в запас на десять дней следует отложить 1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 357 грамм жиров и масел, другие продукты по собственному вкусу, например, мед или шоколад.

На сайте ведомства есть другие рекомендации, например, о необходимом запасе лекарств в домашней аптечке на случай ЧС.