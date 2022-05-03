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Несколько машин сгорело на парковке на юге Москвы

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Пожар на парковке
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В расположенной на юге Москвы Котловке несколько машин сгорели на парковке у дома в ночь на 3 мая.

«Пожарных вызвали, как только загорелась первая машина. Но пока они ехали, из-за взорвавшегося бензобака огонь успел перекинуться на соседние машины. Прежде чем пожарные окончательно всё потушили, прозвучало еще несколько хлопков», — объяснила местная жительница.

К 3:00 мск пожарные полностью ликвидировали возгорание. Площадь пожара оценивается в 8 кв. м.

24 апреля в жилом доме на Кутузовском проспекте в Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Возгорание произошло на седьмом этаже здания, жильцы были эвакуированы.

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