Самый большой дефицит журналистской информации и картинки — на Запорожском направлении, потому что там не работает ни один военкор. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин отправился в расположение знаменитой «Девятки» — штурмового девятого полка Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Это одно из самых опытных и успешных подразделений ДНР, и сейчас оно выполняет задачи специальной военной операции на Запорожском направлении. Вот эта линия в навигаторе — это граница между ДНР и Запорожской областью. На дорогах Запорожья огромное количество военной техники. Самоходные артиллерийские установки, танки, средства ПВО. Подразделения постоянно куда-то перемещаются, маневрируют. Наступление — это постоянное движение», — рассказал журналист.

Девятый полк народной милиции ДНР всегда направляют на самые ответственные участки. Его бойцы освобождали Мариуполь, теперь воюют здесь. Чтобы уничтожить противника под Донецком, пришлось забраться в Запорожскую область.

«У бойцов духа хватает, у всех всё получается, восемь лет терпели, восемь лет ждали. Даже несмотря на то, что есть какие-то трудности, все идут вперед, все воодушевлены. Задача — выжить, чтобы победить, а не победить, чтобы выжить», — поделился командир второго батальона «Девятки» с позывным «Саид».

По его словам, батальон везде хорошо встречают: кому надо — за помощью обращаются, не стесняются. Бойцы никого не обижают. По возможности всем помогают.

«Солдаты довольны тем, что могут помочь гражданским, а не только стрелять», — признался Саид.

В конце апреля начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО в монастыре Свято-Успенской Святогорской Лавры в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Мизинцев подчеркнул, что нацформирования Украины продолжают прикрываться мирными жителями, использовать гражданскую инфраструктуру для размещения тяжелого вооружения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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