Зеленский: ВСУ не ведут операций на территории России

Президент Украины Владимир Зеленский 3 мая заявил, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не ведут операций на российской территории, несмотря на многочисленные случаи обстрелов регионов России.

«Военные действия в настоящее время идут только в границах Украины и не перекинулись в Россию, украинская армия не проводит военных операций на российской территории», — утверждает Зеленский.

26 апреля в результате нового обстрела со стороны Украины села Головчино Белгородской области были повреждены четыре дома и несколько нежилых построек, о чем сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. Село обстреливали и раньше. 19 апреля, атака ВСУ повредила более 30 домов. Пострадали местные жители. От села до границы с Украиной — около 10 км.

25 апреля стало в Белгородской области обстрелу подверглось село Нехотеевка. Был нанесен урон жилым постройкам и личному транспорту. Также, по сообщениям, 24 апреля украинский снаряд прилетел в село Отрадное. 14 апреля обстрелу подверглись села Сподарюшено и Журавлевка.

С 11 апреля повышенный уровень террористической угрозы введен в нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, в связи с возможными провокациями со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Обострение ситуации в регионе произошло в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей на территорию Российской Федерации и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

Власти Украины проводят военную операцию против жителей Донбасса с 2014 года. Тогда они отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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