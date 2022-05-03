Bloomberg: ЕС намерен больше сотрудничать с Африкой для замещения газа из России

Европейский союз (ЕС) намерен обратиться к африканским странам с просьбой заменить импорт газа из России. Такое сообщение разместило 2 мая агентство Bloomberg.

По данным издания, ЕС нацелен сделать более активным сотрудничество с Африкой, чтобы заменить импорт российских углеводородов и уменьшить зависимость от Москвы на две трети объема в 2022 году.

Такие африканские страны, как Ангола, Нигерия и Сенегал, имеют большой потенциал и запасы сжиженного природного (СПГ), согласно проекту документа ЕС, с которым ознакомилось Bloomberg.

Сообщение о внешнем энергетическом взаимодействии может быть утверждено Еврокомиссией к концу мая. Оно может стать частью комплекса мер по реализации плана ЕС сократить энергетическую зависимость от России.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что у Европы на данный момент нет разумной альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

28 марта вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что страны «большой семерки» (G7) отказались от оплаты газа в российской национальной валюте. По его словам, члены G7 готовы к различным сценариям, в том числе к прекращению поставок российского газа. Он заявил, что платежи в рублях за энергоносители неприемлемы, и власти ФРГ намерены призывать компании не выполнять данное требование Москвы.

В тот же день стало известно, что итальянская нефтегазовая компания Eni не будет оплачивать поставки российского газа в рублях, поскольку у нее нет такой возможности. По словам главы компании Клаудио Дескальци, для Рима альтернативой российскому газу могут стать поставки из Африки.

23 марта президент РФ Владимир Путин объявил о том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные страны в рублях. Он подчеркнул, что поставки топлива продолжатся в соответствии с объемами и по ценам, принципам ценообразования, зафиксированным в заключенных ранее контрактах.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией специальную операцию по защите Донбасса, решение о которой Путин принял 24 февраля.

Несколькими днями ранее ситуация в Донбассе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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