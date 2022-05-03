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Канцлер ФРГ Шольц: визиту в Киев мешает отказ принять президента Германии Штайнмайера

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Отказ властей Украины принять у себя президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера — это препятствие для визита в Киев канцлера ФРГ Олафа Шольца. Соответствующее заявление Шольц сделал 2 мая в интервью каналу ZDF.

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«Так делать нельзя. Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту [Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру] нельзя приезжать», — высказался политик.

Канцлер считает, что решение киевских властей «стоит поперек дороги» перспективам посещения Украины немецким лидером в ближайшее время.

12 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер указал, что Украина сочла его визит нежелательным. Решение не принимать Штайнмайера Украина приняла, несмотря на готовность президента ФРГ к диалогу, подчеркнул он.

3 апреля посол Украины Андрей Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. Он отметил, что даже проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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