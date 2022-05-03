Словакия решила добиться исключения для поставок нефти РФ при введении эмбарго

Словакия при условии принятия Евросоюзом эмбарго на российскую нефть намерена добиться предоставления исключения на энергоресурс. Об этом в беседе с изданием Aktuality 3 мая заявил министр экономики страны Рихард Суслик.

«Для нас это крайне важный момент. Мы не в состоянии так быстро адаптироваться к переработке более легкой нефти. Тяжелая российская нефть перерабатывается в «Словнафте». Подготовка всей замены займет несколько лет, поэтому я обязательно буду настаивать за исключении [в эмбарго на российские энергоресурсы]», — сказал Сулик.

Он объяснил необходимость Словакии в нефти России тем, что данный энергоресурс выступает в качестве жизненно-важного фактора для национальной экономики республики. Так, зависимость словацких потребителей, по оценкам политика, составляет 100%.

29 апреля издание The New York Times (NYT) узнало о планах Евросоюза ввести поэтапное эмбарго на российскую нефть. Как отмечают в NYT, введение этой меры постоянно откладывалось и привело к конфликтам внутри Евросоюза.

26 апреля газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций изучает возможности ограничения доходов России от продажи нефти, в том числе через установление верхнего предела цен. Как рассказал собеседник издания, данное предложение является лишь одним из вариантов ограничительных мер на импорт российской нефти.

23 апреля премьер-министр Словакии Эдуард Хегер высказал мнение, что остановка импорта российских энергоресурсов может стать «серьезной проблемой» для всех стран Европейского союза. Он также добавил, что запасов углеводородов в Словакии для частных потребителей в случае остановки поставок хватит всего на год.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Москвой спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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