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Посол РФ в Анголе заявил о давлении Запада на страны Африки

Посол в Анголе Тараров: Запад с помощью угроз требует от Африки осудить Россию
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Флаг Анголы
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Страны Запада оказывают давление на Африку с целью принудить их осудить спецоперацию по защите Донбасса, которую проводит Россия. Такое заявление сделал 3 мая посол России в Анголе Владимир Тараров.

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«Они просто угрожают, шантажируют. Этот шантаж, еще раз подчеркну, аморален. Страны [Африки] едва сдерживаются, чтобы противостоять. Обратите внимание, что, когда голосовали за антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее [ООН], практически все африканские страны проголосовали нейтрально, то есть воздержались. Это означает, что они не поддержали эту резолюцию. Но не посмели против проголосовать, потому что давление было чрезвычайным», — рассказал он в интервью «РИА Новости».

Посол подчеркнул, что знает о давлении, с которым сталкивается Ангола в вопросе отношений с Россией, и отметил, что, несмотря на него, Луанда прилагает все усилия для содействия урегулированию ситуации на Донбассе.

8 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград столкнулся с давлением и шантажом со стороны Запада, который вынудил сербские власти проголосовать за исключение России из Совета по правам человека при ООН.

7 апреля Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о приостановке участия РФ в Совете ООН по правам человека (СПЧ). За соответствующее решение проголосовали 93 государства, против выступили 24, воздержались 58. При принятии решения по резолюции воздержавшиеся в учет не брались. В ответ на решение Генассамблеи ООН Россия объявила о досрочном прекращении своих полномочий в СПЧ.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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