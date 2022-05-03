Новостройки комфорт-класса в Москве за год подорожали на 39,5%

Средняя стоимость квадратного метра новостроек комфорт-класса в Москве за год выросла на 39,5%, достигнув 298,7 тыс. рублей. Об этом «Известиям» во вторник, 3 мая, сообщили аналитики компании Est-a-Tet.

Средневзвешенная цена относительно предыдущего квартала выросла на 11,9%. Показатель спроса по квартирам комфорт-класса вырос на 1,8% относительно IV квартала 2021 года. В годовой динамике спрос сохранился на прежнем уровне, рассказали аналитики.

Объем предложения новостроек бизнес-класса за квартал снизился на 11,7%, а в годовом выражении – на 10,9%. Средневзвешенная цена предложения за квартал выросла на 7,5% и достигла 415,2 тыс. рублей за кв. метр, за год прирост составил 33,5%, сообщили в компании.

Объем спроса на первичные квартиры бизнес-класса в I квартале 2022 года снизился на 14,7% относительно предыдущего квартала и составил 335,8 тыс. кв. м. В годовой динамике спрос вырос на 4,9%, добавили эксперты.

По данным Est-a-Tet, существенный объем спроса и предложения сосредоточен в категории лотов с бюджетом покупки от 5 до 15 млн рублей.

«Причем спрос на данную категорию лотов превышает долю предложения: доля в спросе — 57%, в предложении — 41%. В остальных диапазонах спрос и предложение относительно сбалансированы, кроме категорий лотов стоимостью от 20 до 25 млн рублей и свыше 35 млн. В этих категориях доля предложения превышает спрос», — рассказали в компании.

Там также отметили, что основная доля спроса сосредоточена в диапазоне площадей от 25 до 45 кв. м, то есть люди в основном покупают студии и однушки.

Ранее, 2 мая, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин рассказал, что повышенный налоговый вычет на жилье может быть распространен на новостройки. Он отметил, что нововведение планируется распространить только на будущие покупки жилья. И не исключил, что в ведомстве оценят возможность распространения законопроекта и на уже совершенные сделки.

29 апреля в компании «Метриум» сравнили стоимость жилья в Москве с ценами в других странах и городах. Оказалось, что на деньги от продажи «однушки» в российской столице можно купить квартиру в Белграде или Стамбуле.