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Диетолог назвала улучшающий метаболизм клеток печени продукт

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Зашлакованность печени и жировые отложения в клетках органа могут стать причиной недомоганий, болей и осложнений. Чтобы их избежать, необходимо добавлять в рацион богатый метионином продукт — творог, поделилась во вторник, 3 мая, врач-диетолог Нурия Дианова.

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«Творог имеет в составе одно из лучших сочетаний веществ. В том числе там есть метионин. Эта аминокислота очень классно работает с печенью, с любыми заболеваниями печени. Я бы сказала, что метионин способствует уменьшению количества жира в печени. Языком научным можно сказать, что творог улучшает метаболизм клеток печени», — объяснила она в беседе с радио Sputnik.

По словам диетолога, достижению оздоровительного эффекта будет способствовать всего 50 г творога в день — это минимальное количество продукта, которое стоит включать в рацион среднестатистическому человеку.

«Хотя есть вариативность, потому что мужчинам можно и больше его есть. Мое мнение, что творог подходит на любой прием пищи, но есть разница в порциях. На завтрак достаточно 50 г творога. В обед можно до 100 г творога, на ужин тоже можно столько же», — добавила врач.

В середине апреля эндокринолог Зухра Павлова сообщила, что пища, богатая трансжирами, а также рафинированные продукты оказывают негативное влияние на здоровье печени. Она напомнила, что печень помогает перерабатывать жиры и углеводы, а также выводить токсины. Несмотря на ее важную функцию в организме, этот орган практически не требует внимания, однако позаботиться о нем всё же стоит.

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