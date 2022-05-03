Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 3 мая

Облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидают жителей столицы во вторник, 3 мая. Соответствующие данные были опубликованы на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 16 до 18 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +4 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют от 14 до 19 градусов выше нуля в дневное время суток и от +1 до 6 градусов — в ночное.

Ожидается ветер юго-западного направления со скоростью 5–10 м/с и порывами до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

Накануне синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в понедельник, 3 мая, из-за сильных порывов ветра. Аналогичные природные условия ожидаются в Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой и Смоленской областях.

В тот же день руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что в Москве и Подмосковье до 3 мая ожидается повышение температуры до +12...+14 градусов и небольшой дождь. Синоптик назвал это сигналом к возвращению весны.