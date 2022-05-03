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Эксперт назвал условие резкого подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией

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Тест на коронавирус
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Появление нового штамма коронавируса может спровоцировать резкий подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такими данными во вторник, 3 мая, поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции. <…> Пока новой выраженной мутации не будет, сейчас, наверное, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно», — поделился инфекционист в беседе с ТАСС.

По словам Тимакова, соответствующая тенденция обусловлена повторной заболеваемостью переболевших в начале 2022 года за счет снижения иммунитета.

«У людей, которые перенесли коронавирус в январе-феврале, начинает снижаться иммунитет — а «Омикроном», который у нас циркулирует, можно болеть несколько раз — возможен небольшой подъем заболеваемости, повторный среди тех людей, кто уже болел, он возможен», — пояснил Тимаков.

Как отметил инфекционист, это не критичная ситуация для российской системы здравоохранения, так как в данной сфере разработаны методы противодействия распространению COVID.

Накануне, 2 мая, врач-инфекционист Николай Малышев также спрогнозировал небольшой подъем заболеваемости коронавирунсой инфекции после майских праздников. В то же время он исключил вероятность большого скачка распространения инфекции в России по причине уменьшения интенсивности поездок россиян в другие страны.

30 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России существует высокий риск нового подъема заболеваемости коронавирусом в июне. Важно ревакцинироваться, добавил он, поскольку коллективный иммунитет снижается.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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