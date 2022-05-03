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Канцлер Германии Шольц заявил, что санкции против России не снимут без согласия с Украиной

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Санкции, введенные против России, невозможно отменить без достижения согласия о мире между Киевом и Москвой. Такое заявление сделал 2 мая канцлер Германии Олаф Шольц в эфире канала ZDF.

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«Без [достижения] согласия [России] с Украиной мы не снимем санкции. Он (президент РФ Владимир Путин — Ред.) должен договориться с Украиной», — отметил Шольц.

Немецкий политик подчеркнул, что соглашение России с Украиной не должно носить «навязанный» характер. Кроме того, он добавил, что целью Германии является «немедленное» прекращение проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса и выводу российских войск из этого региона.

Ранее в этот же день Шольц в интервью газете The Indian Express назвал сроки прекращения поставки угля из России. Евросоюз вместе с партнерами планирует осуществить это летом.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники из круга официальных лиц и дипломатов ЕС сообщила, что Евросоюз планирует начать поэтапное введение эмбарго на импорт нефти из России уже в начале мая.

13 апреля Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Решение стран Запада отказаться от российских энергоресурсов было принято на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. В Москве поясняли, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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