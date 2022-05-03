Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех Bayraktar TB2 в районе острова Змеиный

Силами российской противовоздушной обороны в районе острова Змеиный были уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2. Соответствующее заявление 2 мая сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе острова Змеиный уничтожены три беспилотных летательных аппарата Bayraktar TB2», — сообщил он.

Кроме того, российскими военными были сбиты четыре БПЛА в районе населенных пунктов Червоный Оскол, Невское и Веселое Донецкой Народной Республики, а также перехвачены пять украинских реактивных снарядов «Смерч» в районе города Изюм и сел Топольское и Малая Камышеваха Харьковской области, добавил он.

2 мая Конашенков заявил о том, что российскими Вооруженными Силами в небе над городом Славянск Донецкой Народной Республики был сбит украинский самолет МиГ-29.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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