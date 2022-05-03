Прямой эфир
Сюжет:

Псаки: весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировое сообщество должно осознать невозможность победы какой-либо из сторон в случае наступления ядерного конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки 2 марта во время брифинга, который транслировался YouTube-каналом Белого дома.

Хроники безумия: Киев захотел обзавестись атомным оружием
Зеленский пригрозил выходом из Будапештского меморандума

«В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили», — высказалась пресс-секретарь во время встречи с представителями прессы.

26 апреля Псаки призвала мировое сообщество снизить накал риторики вокруг возможности ядерного конфликта в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Она заявила о том, что усилия американской администрации направлены на смягчение риторики по этому вопросу.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерного конфликта является принципиальной позицией Москвы. Также он добавил, что для России нежелательно раздувание рисков возникновения ядерного конфликта.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022