Псаки: весь мир должен понять невозможность победы в ядерной войне

Мировое сообщество должно осознать невозможность победы какой-либо из сторон в случае наступления ядерного конфликта, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки 2 марта во время брифинга, который транслировался YouTube-каналом Белого дома.

«В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим. Важно, чтобы все страны это повторили», — высказалась пресс-секретарь во время встречи с представителями прессы.

26 апреля Псаки призвала мировое сообщество снизить накал риторики вокруг возможности ядерного конфликта в контексте проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. Она заявила о том, что усилия американской администрации направлены на смягчение риторики по этому вопросу.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерного конфликта является принципиальной позицией Москвы. Также он добавил, что для России нежелательно раздувание рисков возникновения ядерного конфликта.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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