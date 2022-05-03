Прямой эфир
Сюжет:

Стало известно о масштабном наступлении сил ЛНР и Чечни

Кадыров сообщил о масштабном совместном наступлении сил ЛНР и чеченских бойцов
0
Военная техника
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с военными из Чечни начали масштабное наступление, о чем стало известно в понедельник, 2 мая.

Испытание выдержки: российские войска перемалывают группировку ВСУ в Донбассе
Боевые действия разворачиваются на изюмском и одесском направлениях и на флангах украинской группировки в донецком регионе

«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточняется, в ходе боевых действий из строя было выведено семь единиц вражеской техники. Противником потеряно также более 100 единиц живой силы. Кроме того, военные ЛНР и Чечни захватили оставленное военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейное вооружение иностранного производства.

Ранее, 22 апреля, корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал, как зачищался район железнодорожной станции Попасная-1 в ЛНР. Прямо во дворах домов украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

11 апреля в Министерстве обороны РФ рассказали о детском саде в Херсонской области, который украинские военнослужащие использовали в качестве опорного пункта. По периметру детского садика были размещены окопы, огневые точки, блиндажи. Сам объект обнесен колючей проволокой. Данный объект украинские военные занимали с 2014 года.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022