Стало известно о масштабном наступлении сил ЛНР и Чечни

Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) совместно с военными из Чечни начали масштабное наступление, о чем стало известно в понедельник, 2 мая.

«Помощник главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов, ответственный за луганское направление освобождения независимых республик Донбасса, сообщает, что 2 мая бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР под командованием генерал-майора Эсадулы Н. (позывной «Адлер») провели масштабное наступление по всей линии фронта, начиная от завода «Заря», расположенного в поселке Южный, и до населенного пункта Воеводовка», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточняется, в ходе боевых действий из строя было выведено семь единиц вражеской техники. Противником потеряно также более 100 единиц живой силы. Кроме того, военные ЛНР и Чечни захватили оставленное военными Вооруженных сил Украины (ВСУ) трофейное вооружение иностранного производства.

Ранее, 22 апреля, корреспондент телеканала «Известия» Денис Кулага рассказал, как зачищался район железнодорожной станции Попасная-1 в ЛНР. Прямо во дворах домов украинские военные оборудовали огневые точки и рыли там окопы. По его словам, покидая свои позиции, военные бросили тела сослуживцев и вооружение.

11 апреля в Министерстве обороны РФ рассказали о детском саде в Херсонской области, который украинские военнослужащие использовали в качестве опорного пункта. По периметру детского садика были размещены окопы, огневые точки, блиндажи. Сам объект обнесен колючей проволокой. Данный объект украинские военные занимали с 2014 года.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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