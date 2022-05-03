Псаки заявила о рассмотрении возможности ускорения производства Javelin и Stinger

Соединенные Штаты Америки рассматривают варианты ускорения темпов производства противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger в свете увеличения поставок вооружений на Украину. Заявление об этом сделала официальный представитель Белого дома Джен Псаки 2 мая на брифинге, трансляцию которого вел официальный YouTube-канал Белого дома.

«Мы рассматриваем ряд вариантов действий, определяем, нужны ли они, чтобы усовершенствовать производственные мощности, ускорить темпы производства комплексов как Javelin, так и Stinger», — заявила представитель Белого дома.

Изучение данного вопроса министерство обороны США осуществляет совместно с предприятиями американского военно-промышленного комплекса, добавила Псаки.

19 апреля телеканал NBC заявил, что США намерены предоставить Украине очередной пакет военной помощи Киеву объемом в сотни миллионов долларов.

17 апреля на Украину прибыла новая партия оружия и техники в рамках последнего пакета помощи от администрации президента Соединенных Штатов. В страну были доставлены, в частности, 11 вертолетов Ми-17, 18 155-мм пушек Howitzer и еще 300 дронов Switchblade.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. Так,15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам, в том числе США, ноту из-за поставок вооружения Украине, где призывала прекратить милитаризацию Украины.

В то же время Следственный комитет России сообщил, что получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. Также известно, что ряд стран не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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