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Военные Тихоокеанского флота подготовили технику к участию в годовщине Победы

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Военнослужащие Тихоокеанского флота завершили подготовку техники к участию в мероприятиях 77-й годовщины Победы во Владивостоке, о чем стало известно во вторник, 3 мая.

В подготовке техники, которая 9 мая будет участвовать в торжественных мероприятиях, участвовали военнослужащие гвардейского соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) и реставраторы.

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Наибольшее внимание команда уделила легендарному танку Победы – Т-34. В День Победы он возглавит механизированную колонну на параде во Владивостоке. Танк восстанавливали ремонтники соединения и ветераны военной службы, занимающиеся реставрацией техники. В ходе проводимых работ танку обновили внешние элементы корпуса, разместили символику, проверили техническую составляющую.

Легендарная машина модификации Т-34-85 участвовала в боях с Квантунской армией милитаристской Японии. В 2018 году решением командования флота танк начали восстанавливать военные специалисты. В 2021 году танк уже возглавлял историческую колонну техники на параде Победы во Владивостоке.

Кроме механизированной колонны, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая 2022 года, на Корабельной набережной планируют развернуть выставку современной военной техники Береговых войск ТОФ. Гости выставки увидят модернизированный танк Т-80, боевую машину пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82АМ, береговой ракетный комплекс «Бастион», зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны «Панцирь-С1» и «Оса», самоходный противотанковый комплекс «Штурм-С», современную ремонтно-эвакуационную машину РЭМ-КЛ.

В конце февраля Минобороны РФ показало, как ракетные комплексы «Ярс» приняли участие в подготовке к параду Победы. Личный состав и техника Тейковской ракетной дивизии участвует в военном параде на Красной площади с 2008 года. В подмосковном Алабине на площадке, имитирующей Красную площадь, проходят подготовительные тренировки техники и военных к параду, чтобы в апреле начать репетиции в Москве.

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