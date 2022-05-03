США заявили о незаинтересованности России в диалоге по вопросам обороны

США не видят заинтересованности России в диалоге по оборонной сфере. Такое заявление сделал 2 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

«У меня нет даты, когда была предпринята последняя попытка (устроить диалог между главами оборонных ведомств РФ и США. — Ред.). Определенно, прошло несколько недель с тех пор, как мы попытались связаться с министром [обороны РФ Сергеем] Шойгу. И русские не проявили особой заинтересованности в таком разговоре», — высказался Кирби.

22 апреля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что вводимые Западом санкции не влияют на диалог с Россией в военной сфере. Кирби отметил, что сейчас настал именно тот момент, когда Пентагон должен вести разговоры с российскими коллегами.

7 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил о том, что американское оборонное ведомство потеряло контакт со своими российскими коллегами в феврале. Как утверждает министр, Пентагон пытался связаться с министром обороны РФ Сергеем Шойгу после начала спецоперации по защите Донбасса, но не смог этого сделать.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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