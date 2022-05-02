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Пентагон опроверг поставку вооружений в Россию другими странами

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Оружие
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США не располагают данными по фактам отправки в Россию вооружений из других государств либо попыток России получить подобные поставки. Соответствующее заявление сделал 2 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, трансляцию которого вел YouTube-канал PBS NewsHour.

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«Я не видел никаких свидетельств того, что они (Россия — Ред.) получали внешнюю военную помощь от третьих стран. Я просто не видел никаких признаков того, что они пытаются использовать внешние источники [для получения оружия] в других правительствах или других государствах», — сказал Кирби.

2 мая помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявил, что главной целью США в контексте проводимой Россией операции по защите Донбасса является стратегический провал России, выраженный в военном, экономическом и политическом разгроме.

26 апреля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Америка будет добиваться снижения российского военного потенциала. Подобную цель американская администрация преследует для воспрепятствования проведению спецоперации на Донбассе, подчеркнул Остин.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация, денацификация Украины и защита мирного населения Донбасса. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — полном освобождении Донецкой и Луганской народных республик.

Обстановка в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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