«Известия» показали базу боевиков ВСУ в промзоне завода «Краситель»

Промзона завода «Краситель» стала базой боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Рубежном Луганской Народной Республики (ЛНР), которую в понедельник, 2 мая, посетил и показал корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин.

«Чтобы ходить по территории промзоны, нужно буквально сканировать каждый метр, очень внимательно изучать, что находится под ногами. Под ногами могут быть мины, заминированные вещи, как, например, этот гранатомет, который лежит такой целенький поодаль вроде бы, но рисковать и подходить к нему не стоит», — рассказал журналист.

Корреспонденту удалось побеседовать с мэром Рубежного Сергеем Хортивым, который рассказал, что именно на территории промзоны шли самые ожесточенные бои. ВСУ покинули эти позиции буквально четыре дня назад.

«Мы находимся в промзоне завода «Краситель», где была основная база Вооруженных сил Украины. Здесь противоатомное убежище, которое строилось еще при Советском Союзе. Рассчитано на порядка тысячу человек. Здесь была серьезная линия укрепления и обороны ВСУ. В принципе, отсюда они расстреливали весь город. Работали минометы и просто били гражданское население. Огромное количество людей погибло у нас, к сожалению, на сегодняшний день», — рассказал он.

Хортив добавил, что пока на территории промзоны очень опасно находиться, однако украинские силы с этих позиций удалось выбить, город практически освобожден. Мэр Рубежного надеется в ближайшие дни начать восстановление инфраструктуры города: газа, воды, электроэнергии.

Ранее в этот день житель Рубежного Виктор Гарбар рассказал корреспонденту телеканала «Известия» о погибших мирных гражданах в результате обстрелов ВСУ. Погибших похоронили во дворе. Ополченцы сделали над могилами кресты и внесли имена в список. Людей перезахоронят, когда закончатся боевые действия.

Также военкор «Известий» рассказывал 1 мая, что жертв обстрелов ВСУ в городе Рубежное приходилось хоронить в 150-метровых траншеях из-за большого количества.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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