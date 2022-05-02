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МО заявило об удерживании националистами гражданских в больнице под Харьковом

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Украинские националисты удерживают гражданских в подвале психиатрической больницы в Харьковской области. Об этом 2 мая заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Спецоперация в Донбассе 2 мая. Текстовая трансляция
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«В Барвенково Харьковской области в здании областной психиатрической больницы № 2 националисты оборудовали опорный пункт, а в подвале насильно удерживают гражданских лиц», — сообщил Мизинцев.

Кроме того, он сообщил, что украинские войска оборудовали огневые позиции и разместили бронетехнику, артиллерию и реактивные системы залпового огня в школах Днепра, Николаева, Краматорска и Славянска. По словам Мизинцева, данные факты в очередной раз доказывают, насколько бесчеловечным является отношение киевских властей к собственным гражданам.

За прошедшие сутки из потенциально опасных районов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины на территорию России эвакуировали 11 550 человек, среди которых 1 847 детей. В различных субъектах РФ в данный момент развернуты 9,5 тыс. пунктов временного размещения, оборудованные всем необходимым для обеспечения жизнедеятельности.

«С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением положенных социальных выплат», — добавил Мизинцев.

Ранее в этот же день в Министерстве обороны РФ отчитались о том, что за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ вывели из строя 36 военных объектов на Украине. Кроме того, российские военные уничтожили склад вооружений и боеприпасов в Днепропетровской области. Также были уничтожены четыре пусковые установки зенитных ракетных комплексов С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения.

Тогда же официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России сбили в городе Славянске Донецкой области украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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