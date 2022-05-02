В Евросоюзе осудили отказ «Газпрома» поставлять газ в Польшу и Болгарию

Ответственные за развитие и поставки энергоресурсов министры стран Евросоюза (ЕС) осудили российскую корпорацию «Газпром» за приостановку газовых поставок в Польшу и Болгарию. Об этом в понедельник, 2 мая, рассказала министр экологического перехода Франции Барбара Помпили на пресс-конференции по итогам встречи глав министерств в Брюсселе.

«В ходе сегодняшней встречи министры подтвердили единство и солидарность всех стран ЕС перед лицом новых вызовов. Прежде всего мы все решительно осуждаем одностороннее решение «Газпрома» по приостановке поставок газа в Польшу и Болгарию», — заявила Помпили.

По ее словам, сейчас страны должны объединиться и вместе с операторами и Еврокомиссией продолжить искать подход для продолжения оплаты поступающих с территории Российской Федерации энергоресурсов в той валюте, которая прописана в договоре.

«Вместе с нашими операторами и Еврокомиссией мы намерены продолжать работу над общим подходом к платежам, который бы соответствовал принятым ЕС санкциям и контрактам в том виде, в каком они были заключены», — добавила политик.

Все обсуждения касаемо усиления санкционного давления продолжатся в ближайшее время.

Ранее в этот же день глава крупнейшего немецкого энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум указал на невозможность Германии продержаться без российского газа ближайшие две зимы.

27 апреля стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша). В российском холдинге напомнили, что платежи за голубое топливо, поставляемое с 1 апреля, должны осуществляться в рублях.

В тот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Болгария и Польша все равно получат необходимый ей объем газа, но от соседних стран по Евросоюзу. Вскоре «Газпром» сообщил, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии по газопроводу Ямал — Европа.

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял действия Польши, отметив, что Варшава заказала по реверсу из Германии те же объемы голубого топлива, что и получала из России до прекращения поставок.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

13 апреля президент России Владимир Путин сказал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены и зашкаливает инфляция, которая, по словам российского лидера, для этих стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

На фоне антироссийских санкций, которые были введены из-за проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса, 23 марта президент РФ заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

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