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Защищающие ЛНР артисты театра рассказали о творчестве на фронте

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Артисты Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной принимают участие в спецоперации, чтобы защитить Луганскую Народную Республику (ЛНР). В разговоре с корреспондентом телеканала «Известия» Егором Кильдибековым они рассказали о творчестве на фронте.

«Мне кажется, творческий человек уже подстроился под все. Творческому человеку не хватает сцены, вот и все. Иногда думаешь: вот, разучился петь, разучился читать. Хотя Сан Саныч [Александр Редя] успевает и здесь концерты давать. Парни радуются, улыбаются. Смотришь на них, и, кажется, жизнь лучше становится», — рассказал актер Евгений Хаитов.

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Артист также поблагодарил коллег за отправленные посылки. Их передала съемочная группа «Известий».

«Девочки, спасибо вам большое. Спасибо, ребята, кто помог в первые дни, в первую неделю. От всего сердца. Ребята передали необходимое: зубные щетки, все для быта. Так и воюем до сих пор. То есть в первых автобусах, которые призывались, мы понимали, куда мы идем, что мы делаем, где мы будем. Ехали, думали о семьях», — рассказал он.

Артист уточнил, что у него опыта воинской жизни не было — ранее он держал в руках максимум муляж автомата.

Также Хаитов отметил, что из 27 сотрудников театра, которые ушли на передовую, восемь сейчас находятся в больнице.

«Наш коллега Николай Леховец, дай Бог ему здоровья, если увидит. Колька мы с тобой! Его парализовало. У него на сцене был приступ один, тем не менее пошел воевать. И второй приступ на позициях был. Слава Богу, довезли до Луганска», — сообщил Хаитов.

Ранее в этот день актриса театра Наталья Стародубцева рассказала, что артисты театра ездили с концертами на освобожденные территории Донбасса. Она отметила, что в театре все ждут скорейшего возвращения мужчин домой.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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