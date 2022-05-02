Вооруженные силы России за сутки уничтожили 36 военных объектов на Украине

За прошедшие сутки российские военные уничтожили 36 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такую информацию 2 мая предоставил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

В том числе уничтожено пять пунктов управления, склад вооружений и боеприпасов, четыре пусковые установки ЗРК С-300, радиолокационная станция разведки и наведения.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ перехватили пять реактивных снарядов «Смерч» в районах населенных пунктов Изюм, Топольское и Малая Камышеваха. Оперативно-тактической и армейской авиацией Воздушно-космических сил РФ поражены 13 опорных пунктов и районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Также в понедельник Конашенков рассказал, что ВС РФ сбили в городе Славянске Донецкой области украинский истребитель МиГ-29. Оперативно-тактическая авиация России уничтожила до 160 украинских военных и 26 единиц украинской бронетехники.

До этого, 30 апреля, российские средства противовоздушной обороны в районе населенного пункта Червонный Яр Херсонской области сбили в воздухе Су-25 Воздушных сил Украины. Тогда же ВС РФ осуществили удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по пунктам управления воинских формирований ВСУ. Также сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских БПЛА и два снаряда «Смерч».

Днем ранее стало известно, что российские военные уничтожили украинскую установку комплекса «Точка-У», из которой был обстрелян освобожденный от украинских националистов Херсон.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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