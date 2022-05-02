ВС РФ за сутки уничтожили 36 военных объектов Украины

Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки уничтожили 36 военных объектов на Украине. Об этом 2 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них пять пунктов управления, в том числе командно-наблюдательные пункты батальонов 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад, 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки — нацистского формирования «Айдар», — сказал Конашенков.

Кроме того, российские военные уничтожили склад вооружений и боеприпасов в Днепропетровской области. Также были уничтожены четыре пусковые установки ЗРК С-300 и радиолокационная станция разведки и наведения.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 146 самолетов, 112 вертолетов, 690 беспилотных летательных аппаратов, 285 зенитных ракетных комплексов, 2760 танков и других боевых бронированных машин, 316 установок реактивных систем залпового огня, 1246 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2578 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков на брифинге.

Ранее в этот день Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России сбили в городе Славянске Донецкой области украинский истребитель МиГ-29. Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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