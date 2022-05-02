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Коллеги рассказали об ушедших на передовую артистах луганского театра

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Актеры Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной ушли на передовую защищать Луганскую Народную Республику (ЛНР). С их коллегами 2 мая пообщался корреспондент телеканала «Известия» Егор Кильдибеков.

Коллеги артистов собрали для них посылки, которые адресатам передала съемочная группа «Известий».

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«Наши все театральные мальчики — и не только актеры, но и работники цехов — 19 февраля пошли в военкомат. И 21-го они уже были на боевых позициях. <…>. Они всегда говорят, что все хорошо. Но нам хватает понимания того, что там ужас, там ад», — рассказала актриса театра Наталья Стародубцева, которая ждет домой мужа, главного режиссера Анатолия Егорского.

В спецоперации принимают участие 27 мужчин, в их числе — режиссер-постановщик, главный дирижер, актеры и танцоры балета.

Стародубцева отметила, что артисты театра ездили с концертами на освобожденные территории Донбасса.

«Мы приглашали беженцев, которых привезли сюда на эвакуацию, на экскурсию в театр. <…>. Без мужчин наших очень плохо, очень тяжело, очень сложно. Их нам не хватает. И на самом деле очень больно без них выходить на сцену. Хочется просто, чтобы они вернулись живыми и здоровыми и как можно скорее», — поделилась актриса.

Ранее в этот день сообщалось, что военнослужащие военной полиции Центрального военного округа совместно с военнослужащими Народной милиции Луганской Народной Республики доставили жителям освобожденных населенных пунктов гуманитарную помощь.

24 февраля российский лидер объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Он указал, что оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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