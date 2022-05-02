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В Пентагоне рассказали о планах добиться стратегического провала спецоперации РФ

Пентагон: США добиваются, чтобы ситуация вокруг Украины стала стратегическим провалом РФ
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Вашингтон сделает все для того, чтобы специальная военная операция по защите жителей Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Такое заявление в понедельник, 2 мая, сделала помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер на семинаре в американской столице.

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«Задача правительства США применительно к России, а также к европейской безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины заключается в том, чтобы этот кризис для России завершился стратегическим провалом», — заявила сотрудница Пентагона.

Под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах, добавила Уолландер. Западный мир также постарается сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности «российское руководство» перед лицом его собственного населения и на «мировой арене».

Селест Уолландер обратила внимание коллег на то, что «другие страны следят за тем, добьется ли Россия успеха».

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, так же как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

26 апреля стало известно, что Пентагон организовал в Германии центр по координации поставок военной помощи Украине. По данным CNN, задачами центра станут координация и ускорение поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. Тогда же газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия на встрече 40 государств на авиабазе Рамштайн пообещает поставки Украине зенитных самоходных установок Gepard.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ДНР и ЛНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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